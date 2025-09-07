In Campania dati demografia tributaria in linea con quelli demografici generali, con prima Napoli e hinterland con 1.654.316 soggetti Irpef (quarto comprensorio in Italia); secondo il salernitano con 689.743 soggetti fiscali (tredicesimo dato in Italia); terzo il casertano con 534.369 soggetti fiscali (23esimo dato in Italia); quarto comprensorio quello irpino, con 267.608 soggetti fiscali (55esimo dato in Italia); e quinto e ultimo comprensorio in Campania e 81esimo in Italia il Sannio con 177.729 contribuenti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia