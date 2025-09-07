Parrocchie, don Mimmo Napolitano a Frasso Telesino

Cambiano parzialmente gli assetti nel mondo parrocchiale di Sant’Agata de’ Goti. Succede, in particolare, nella zona del Nord Isclero del territorio dove don Mimmo Napolitano, ad oggi alla guida della parrocchia di San Tommaso d’Aquino, lascia destinazione Frasso Telesino. Tanto in esecuzione di atto di Monsignor Mazzafaro, Vescovo diocesano, che ha assegnato Napolitano alla guida delle Parrocchie “Santa Giuliana Vergine e Martire”, “Santa Maria del Carmine” e “Sant’Andrea Apostolo” di Frasso Telesino con decorrenza del Ministero nelle nuove Comunità stabilito al 22 ottobre di quest’anno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia