La prima sconfitta è sicuramente difficile da digerire per il Benevento, punito oltre i propri demeriti a Casarano, da dove torna senza punti. Una punizione severa, a giudizio di Alessandro Monticciolo che ha sostituito lo squalificato Gaetano Auteri in panchina: «Siamo dispiaciuti e delusi per un risultato che non premia i nostri sforzi, anche se sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché il Casarano veniva da una sconfitta con l’Atalanta. La partita i ragazzi l’hanno giocata, hanno dato tutto, potevamo fare meglio alcune cose, ma direi che nel complesso torniamo a casa con un ko immeritato che però potrà farci crescere. Avevamo la sensazione di potergli far male da un momento all’altro, invece abbiamo finito per perderla, condannati forse dall’unica palla gol che hanno avuto».

