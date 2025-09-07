Manovra: Misiani (Pd), ‘parole Giorgetti preoccupanti, a rischio spesa sociale’

Roma, 7 set (Adnkronos) – “Le dichiarazioni del ministro Giorgetti al Forum Ambrosetti hanno se non altro il merito di riportare alla grigia realtà personaggi come il segretario del suo partito Salvini, che continua a promettere interventi fiscali e pensionistici impossibili da realizzare”. Lo dice Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.

“Ma nel loro insieme ci preoccupano, perché di fatto non escludono che l’enorme e insostenibile aumento delle spese militari, accettato senza fiatare dal governo Meloni in sede NATO, finisca per compromettere altre voci strategiche della spesa pubblica, dalle spese di carattere sociale a quelle per gli investimenti e il sostegno del sistema produttivo”, prosegue.

“Negli ultimi anni la riduzione del deficit pubblico è avvenuta a caro prezzo: la pressione fiscale è salita al massimo degli ultimi cinque anni, a causa del drenaggio fiscale che ha sottratto oltre venti miliardi di euro ai contribuenti IRPEF, mentre le spese per sanità e istruzione sono scese a livelli molto al di sotto dei grandi paesi avanzati. La legge di bilancio 2025 ha tagliato in modo drastico anche le risorse per le politiche industriali, e solo gli investimenti finanziati dal PNRR permettono oggi all’Italia di evitare (a fatica) la recessione”, aggiunge Misiani.

(Adnkrons) – “In un contesto già aggravato dalle folli politiche protezionistiche di Trump, che provocheranno miliardi di perdite per le nostre esportazioni e il nostro PIL e la cancellazione di decine di migliaia di posti di lavoro, l’aumento enorme delle spese militari programmato per i prossimi dieci anni – su base nazionale e senza alcun reale passo in avanti verso la difesa europea – peggiorerà ulteriormente la situazione, comprimendo drasticamente gli spazi di bilancio disponibili per altre politiche pubbliche essenziali”, dice ancora l’esponente dem.

“Questa è la realtà, al di là della fiera delle promesse a cui ci è toccato assistere per tutta l’estate. Le parole di Giorgetti, pur edulcorate, di fatto la confermano”, conclude Misiani.