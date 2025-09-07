Antonella Pepe non ha cambiato idea: allo stato, non esistono le condizioni per una sua ricandidatura alla Regione. Troppi i nodi tuttora irrisolti nel Pd sannita, che si appresta a definire la coppia di rappresentanti nella lista. Decisione irrevocabile? Non si sa, probabilmente un’iniziativa da parte del prossimo segretario regionale Piero De Luca con Marco Sarracino, referente regionale della Pepe, potrebbe risultare opportuna per il partito sannita per scandagliare le chance di riportarlo all’unità. Intanto, la componente della direzione nazionale dettaglia le questioni sul tappeto.
