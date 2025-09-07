Il primo ko stagionale arriva nel giorno del 96esimo compleanno del Benevento che a Casarano ha rimediato una sconfitta (1-0 il finale) difficile da digerire. Perché la Strega ha avuto le migliori occasioni per vincerla, ma deve tornare a casa con la pancia vuota di punti, per via di un clamoroso autogol di Pierozzi che, a dieci minuti dalla fine, ha consegnato il successo ai padroni di casa, alla prima vittoria dal ritorno nei professionisti.

