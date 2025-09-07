Finito agli arresti domiciliari un 38enne di Benevento (A.B. le iniziali) e invece colpito dalla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria un 34enne (M.G.G. le iniziali) di Benevento: entrambi ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di sette episodi di furto aggravato commessi tra il mese di marzo ed il mese di dicembre 2024 nei territori comunali di Benevento e San Giorgio del Sannio ai danni di esercizi commerciali ovvero di distributori automatici presso negozi e uffici pubblici.

