Era risaputo ma, da ieri, c’è l’ufficialità. Sancita dall’organo di partito deputato: Fernando Errico ed Ornella De Sisto sono i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali. La segreteria provinciale si è riunita ieri pomeriggio presso il municipio di Ceppaloni, condividendo all’unanimità quanto emerso dagli incontri comprensoriali. “Forza Italia nel Sannio si conferma un partito esemplare, con oltre 300 tra dirigenti e amministratori locali che hanno partecipato al percorso di ascolto e confronto che abbiamo avviato in vista delle elezioni regionali”, ha dichiarato Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale azzurro -. “Il coinvolgimento della base – ha proseguito – è il cuore del nostro metodo: significa costruire insieme ai territori il programma e scegliere i candidati migliori. Abbiamo già messo in campo una lista forte e competitiva e contiamo di allargare ulteriormente la classe dirigente entro la metà di ottobre.

