Nell’ambito dei servizi dedicati alla verifica del rispetto delle normative in materia di armi, i Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un uomo della Val Fortore per i reati di omessa custodia di armi ed omessa denuncia del cambio del luogo di detenzione di armi e munizioni. All’esito di un controllo effettuato presso l’abitazione dell’uomo, titolare di un porto d’armi per uso sportivo, i militari hanno riscontrato che deteneva due fucili, regolarmente denunciati all’Autorità di Pubblica Sicurezza, omettendo, però, di adottare tutte le dovute cautele per la custodia e che aveva un terzo fucile e centoventisette munizioni in uno stabile di sua proprietà diverso da quello dichiarato come luogo di detenzione, non avendo effettuato la relativa comunicazione obbligatoria.

