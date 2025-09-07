Non riesce a nascondere l’amarezza Gianmarco Vannucchi per la sconfitta che il Benevento ha rimediato sul campo del Casarano. Difficile da mandar giù, per come è maturata: «Sono molto amareggiato – ha dichiarato il portiere giallorosso al termine della partita – perché abbiamo fatto una grande gara in un campo difficile e non meritavamo di perdere. Purtroppo, si sa che su questi campi se non la sblocchi subito, poi l’episodio rischia di andarti contro e così è successo.

Ora c’è solo da rimboccarci le maniche e riprendere in fretta il nostro cammini per affrontare al meglio un girone in cui nessuno ti regala nulla».

