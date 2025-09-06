Tiene banco a San Nicola Manfredi il tema dei posti di responsabili degli uffici ricoperti dagli esponenti della giunta comunale.

‘Progetto per San Nicola’ è tornato sul tema, stigmatizzando il quadro consolidato nelle ultime settimane, con la vicesindaca Iannazzone da tempo nel ruolo di capo dell’ufficio tecnico, e il sindaco Vernillo che dopo l’area finanze ha annunciato di prendere anche la responsabilità dei servizi demografici.

“Emblematica”, attacca la squadra Capobianco, “la vicenda dell’atto comparso all’albo pretorio il 28 agosto, firmato dal ‘responsabile dell’Area amministrativa’, mentre il giorno prima era stata pubblicata la revoca del precedente responsabile e, ad oggi, non risulta alcuna nuova nomina ufficiale. È la prova di una gestione irregolare e pericolosa: atti fondamentali vengono firmati da chi non ha alcuna legittimazione, in aperta violazione della legge. Un metodo di governo illegittimo e fuori controllo: un Comune non può essere guidato senza funzionari e senza atti regolari, ma solo con la volontà di chi amministra. Così il Sindaco accentra su di sé ogni funzione – politica e gestionale – trasformando l’ente in un potere personale privo di regole, senza controlli né contrappesi”.

