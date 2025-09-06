Nonostante dazi, tensioni internazionali, crisi del comparto industria automobile, segnali di vivacità per il mercato del lavoro nelle aree interne della Campania, tra Irpinia e Sannio: a settembre le imprese prevedono complessivamente 5.510 nuove assunzioni, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2024 e il persistere di un dato difficoltà assunzioni che persiste. Nel trimestre settembre-novembre 2025 il fabbisogno complessivo raggiungerà 8.640 entrate in provincia di Avellino e 5.740 in provincia di Benevento. Solo nel mese di settembre sono stimate 3.340 nuove entrate in Irpinia e 2.170 nel Sannio. I numeri emergenti dal sistema Excelsior Unioncamere per il tradizionale report mensile come sintetizzato dall’ufficio studi Camera Commerci Irpinia Sannio.

