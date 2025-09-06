I 5 Stelle caudini: “Ndc si arrampica sugli specchi, con loro non siamo compatibili”

“Nel disperato tentativo di trovare una collocazione nel Campo largo per le prossime elezioni regionali e non scomparire dalla scena politica, Noi di Centro di Clemente Mastella si azzarda addirittura a sostenere che non ci sarebbero motivi di incompatibilità con il Movimento 5 stelle”.

Così Giovanni Monte in replica a Marcella Sorrentino, segretaria provinciale mastelliana. Per il referente del Gruppo Territoriale 5 Stelle Montesarchio – Valle Caudina, Sorrentino pretende di dimostrare che il nostro contrasto alla società Sannio Acque sarebbe solo di natura ideologica perché la privatizzazione del servizio idrico sarebbe stata scelta dalla Regione e dall’EIC.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia