Un’altra adesione significativa a Forza Italia: Giovanna Tozzi, vicesindaca di San Leucio del Sannio ed ex presidente dell’Ato rifiuti, ufficializzerà oggi a Ceppaloni la decisione di sposare la politica degli Azzurri, portata avanti nel Sannio da Francesco Rubano.
Un altro buon colpo per il deputato di Puglianello, messo a segno peraltro nel feudo di Mastella. Non a caso, la Tozzi ha sempre condiviso la vicinanza del sindaco Nascenzio Iannace al leader di Noi di centro, oltretutto il primo cittadino di San Leucio è uno dei quattro consiglieri provinciali che indossano la casacca mastelliana alla Rocca dei rettori.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia