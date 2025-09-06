Anche il Movimento 5 Stelle si inserisce nel dibattito pubblico relativo alla gestione del servizio di emergenza sanitaria 118. A seguito delle segnalazioni di cittadini e attivisti del nascente Gruppo Territoriale Fortore, che denunciano gravi criticità nella gestione del servizio di emergenza sanitaria 118, che metterebbero a rischio la sicurezza dei cittadini e la dignità degli operatori, arriva una nota del Coordinamento provinciale.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia