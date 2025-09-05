Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha presieduto ieri mattina nei saloni del Palazzo del Governo il Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno preso parte oltre ai vertici delle Forze dell’ordine i Sindaci dei Comuni di Apice, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Colle Sannita, Faicchio, Paduli, Pago Veiano, Paupisi, Pietraroja, Ponte, San Lorenzello, Sant’Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro e Solopaca per l’approvazione dei rispettivi progetti di videosorveglianza.

