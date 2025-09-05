“Spero che queste settimane siano bastate per capire che il senso unico non funziona. Almeno non come è in vigore adesso. Probabilmente sarebbe stato più opportuno farlo nel senso contrario”.

E’ il parere raccolto da un residente di via De Gasperi, che tuttavia riassume bene il malumore di una fetta di cittadini e commercianti in disaccordo con le nuove regole per la circolazione in via De Gasperi.

Stiamo parlando di una sperimentazione introdotta dall’amministrazione Ricci, entrata in vigore a metà luglio, che consente l’accesso in via De Gasperi dal viale Spinelli e impone invece il divieto di accesso alla strada dall’incrocio con via Aldo Moro. Tra i principali motivi della decisione: la sosta selvaggia all’incrocio tra via De Gasperi e viale Spinelli.

