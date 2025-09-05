Mo: Ruotolo, ‘a Gaza 660mila bambini senza scuola, Ue non stia a guardare’

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Gaza: 18 mila bambini uccisi e 660 mila senza scuola. Serve un cessate il fuoco immediato. L’istruzione è un diritto fondamentale. Vale sempre, anche sotto le bombe. A Gaza questo diritto è stato negato a un’intera generazione: quasi 660.000 bambini sono rimasti senza scuola, secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi”. Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Partito democratico ed eurodeputato.

“Dal 7 ottobre 2023, oltre il 90% degli edifici scolastici è stato distrutto o gravemente danneggiato. Intere strutture educative sono diventate rifugi di fortuna. Eppure, l’Unrwa continua a garantire un minimo di supporto educativo e psicosociale, con oltre 450 spazi di apprendimento temporanei e centinaia di migliaia di sessioni per bambini traumatizzati dalla guerra. Ma non basta. Senza un cessate il fuoco immediato, questi sforzi saranno vanificati. Stiamo assistendo a un attacco sistemico al futuro. Privare i bambini dell’istruzione significa colpire l’intera società, oggi e domani. Chiediamo con forza alla comunità internazionale, e all’Europa in particolare, di assumersi le proprie responsabilità. Proteggere i bambini significa proteggere il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione. La guerra non può diventare normalità”.