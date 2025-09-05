I nuovi acquisti li ha accolti volentieri, in particolare quello di Tumminello ovviamente, ma non basta l’approvazione per un profilo di assoluto spessore per andare a intaccare gli equilibri e mettere in discussione alcune gerarchie ben consolidate. Per il momento, l’arrivo dell’ex Crotone non apre interrogativi nella testa di Gaetano Auteri che, al contrario, sembra avere le idee piuttosto chiare in vista della sfida di domani sera a Casarano. L’attaccante siciliano viaggia dritto verso la convocazione, ma non è ancora in una condizione tale da poter entrare nella lotta per una maglia da titolare né per le rotazioni a gara in corso. Il problema fisico che ne ha condizionato la preparazione è alle spalle, ma serve comunque tempo per averlo al massimo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia