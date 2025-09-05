Iran: Tajani, ‘cruciale che riprenda piena cooperazione con Aiea’

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Ho parlato questa mattina con Rafael Mariano Grossi. L’Italia ribadisce pieno sostegno al ruolo dell’Aiea nel garantire la sicurezza nucleare globale. È cruciale che l’Iran riprenda la piena cooperazione con l’Agenzia, incluso l’accesso ai siti e l’Italia è pronta a facilitare questo dialogo”. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Abbiamo parlato anche di Ucraina – ha aggiunto Tajani – Kiev deve essere coinvolta nelle discussioni sulla sicurezza nucleare nel Paese: Zaporizhzhia può essere un modello nel percorso dei negoziati che auspichiamo possano portare alla pace”.