C.sinistra: Renzi, ‘o c’è una casa riformista o la sinistra non vincerà mai’

Roma, 5 set (Adnkronos) – “Stiamo cercando di costruire una coalizione di centrosinistra capace di giocarsela alle regionali e di offrire poi un’alternativa alle Politiche. Mica facile, lo sappiamo. Ed è ovvio che allearsi con la sinistra più lontana da noi significa stare in coalizione con persone che su molte cose la pensano diversamente da noi (così come Vannacci e Crosetto la pensano diversamente su tutto o quasi): sono le regole del bipolarismo purtroppo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“A chi dice: eh, ma così vi fate “contaminare” da Avs e Cinque Stelle non ho che una risposta da dare. O c’è una tenda riformista, meglio: una casa riformista, capace di portare anche le nostre idee o la sinistra non vincerà mai. Ecco perché il nostro contributo non è marginale ma decisivo. Ecco perché – lo dimostrano Genova e la Liguria – quando ci siamo, si vince. Quando non ci siamo, si perde. È matematica, certo, ma è soprattutto politica”, aggiunge il leader di IV.