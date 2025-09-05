Deliberata la nomina per l’incarico di dirigente del Dipartimento prevenzione dell’Asl di Benevento. Incarico triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, di direttore a Pasquale Albano, fin qui direttore della U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e coordinatore dell’area veterinaria, nonché preposto provvisoriamente al vertice dello stesso Dipartimento prevenzione. Nelle ultime ore la delibera della neo dg Tiziana Spinosa con presa atto della nota dello scorso 21 agosto con la quale il direttore sanitario, sentito il direttore generale, a conferma del risultato elettorale interno al Comitato di dipartimento, proponeva di affidare la direzione del Dipartimento di prevenzione allo stesso Pasquale Albano. Un altro atto nel segno del consolidamento della governance dell’Asl per un profilo di rilievo primario quale la guida del Dipartimento prevenzione.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia