In tanti ieri sera per un abbraccio nel segno della solidarietà al popolo palestinese, e in particolare ai civili di Gaza, donne, anziani, bambini, adulti, stretti tra la morsa della fame e quella delle armi, con immagini strazianti, dolori atroci e troppe vittime innocenti, che lacerano le coscienze. Abbraccio emotivo per la pace e la fine di tante atroci sofferenze, purtroppo apocalittiche, con la manifestazione sul ponte “Silvano Pagliuca”. Il tutto per esprimere vicinanza e sostegno al popolo palestinese con tanti cittadini, esponenti dell’associazionismo, dei movimenti, delle istituzioni per sostenere i civili palestinesi con il presidio collettivo organizzato dal movimento Global Sumud Flottila

