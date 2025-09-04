Ucraina: Mosca, ‘inaccettabile qualsiasi tipo di invio truppe straniere’

Mosca, 4 set. (Adnkronos/Afp) – La Russia non prenderà in considerazione l’invio di truppe straniere in Ucraina “in nessun formato”. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri di Mosca in vista dei colloqui a Parigi tra i leader europei e Volodymyr Zelensky. “La Russia non discuterà di un intervento straniero in Ucraina, in qualsiasi forma e in qualsiasi formato, fondamentalmente inaccettabile e che mina qualsiasi tipo di sicurezza”, ha affermato la portavoce del ministero Maria Zakharova durante un forum economico nell’estremo oriente della Russia.