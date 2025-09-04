E’ stato un sopralluogo dei Carabinieri forestali di San Giorgio del Sannio a condurre a un’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi in via Pescara, a Sant’Angelo a Cupolo. Si tratta di un provvedimento adottato dal settore tecnico del Comune il 17 luglio scorso, ma pubblicata solo nei giorni scorsi. I militari hanno eseguito il controllo in via Pescara, nella frazione Montorsi Valle, in un centro di autodemolizione.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia