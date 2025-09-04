Non si è fatta attendere la risposta del Sindaco di Cusano, Pietro Crocco, alla segnalazione fatta qualche giorno fa da un cittadino che lamentava l’impossibilità di prelevare contanti nel paese a causa della mancanza di un bancomat: «Non abbiamo più un bancomat a Cusano. Tre anni fa ha chiuso la filiale di BPM e da questa estate anche la posta è fuori servizio per lavori che non si sa quando finiranno. Così né i residenti né i turisti possono prelevare contanti. È assurdo per un paese a vocazione turistica come il nostro».

