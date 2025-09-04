Mo: Libano, ‘raid Idf palese violazione dichiarazione cessazione ostilità’

Beirut, 4 set. (Adnkronos) – La continuazione degli attacchi israeliani contro il Libano costituisce una “palese violazione della dichiarazione di ‘cessazione delle ostilità’ del novembre scorso, della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei principi e delle disposizioni del diritto internazionale”. Lo ha scritto su X il primo ministro libanese Nawaf Salam, in seguito agli attacchi israeliani di ieri.

“La credibilità della comunità internazionale è in gioco – ha aggiunto – Deve intervenire immediatamente per costringere Israele a fermare questi attacchi e a rispettare la sovranità del Libano e la sicurezza dei suoi cittadini”. Il ministero della Salute libanese ha riferito che 4 persone sono state uccise e 17 ferite, tra cui quattro bambini, in seguito agli attacchi israeliani di mercoledì.