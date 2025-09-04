Mo: Idf alla Knesset, ‘non certo che conquista di Gaza City farà cedere Hamas’

Tel Aviv, 4 set. (Adnkronos) – Non è certo che la conquista di Gaza City farà cedere Hamas. Lo ha detto un rappresentante dell’Idf durante una seduta a porte chiuse della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset. Come riferisce l’emittente pubblica israeliana Kan, il rappresentante militare ha rilasciato la dichiarazione in risposta a una domanda del deputato del Likud Amit Halevi, che gli ha chiesto: “Perché l’occupazione di Gaza City dovrebbe indurre Hamas a cedere?”. “Non ho detto che avrebbe mandato via Hamas, non ne sono affatto certo – ha risposto il rappresentante dell’esercito – La città ha un significato simbolico”.