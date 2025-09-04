Mo: Bonelli, ‘Meloni continua a tacere su genocidio a Gaza’

Roma, 4 set. (Adnkronos) – – “Ancora una volta Giorgia Meloni non ha voluto parlare delle criminali responsabilità di Netanyahu nella pulizia etnica che si sta realizzando a Gaza e in Cisgiordania. La presidente del Consiglio descrive la situazione come una generica crisi umanitaria, quasi fosse un terremoto o una catastrofe naturale, ma non dice la verità: la catastrofe si chiama Netanyahu, che con le sue bombe ogni giorno massacra donne, bambini e civili innocenti”. Così Angelo Bonelli parlamentare Avs e co- portavoce di Europa Verde conversando con i giornalisti a Montecitorio dopo la dichiarazione di Giorgia Meloni sugli aiuti a Gaza.

“Gli aiuti di Food For Gaza si infrangono contro il muro disumano di Israele, che non lascia entrare nemmeno un grammo di farina e che ha trasformato la distribuzione degli aiuti in una trappola mortale. Israele scrive una pagina orribile della nostra storia e il governo Meloni, non imponendo sanzioni e non revocando la cooperazione militare, ne diventa complice”.

“Con la ripresa dei lavori parlamentari chiederemo ancora una volta: sanzioni come quelle adottate contro la Russia, riconoscimento dello Stato di Palestina, corridoio umanitario immediato e stop agli accordi militari con Tel Aviv. È inaccettabile che oltre un milione di persone siano state deportate, che la Cisgiordania resti occupata illegalmente e che perfino 52 studenti palestinesi con borse di studio in Italia non possano partire perché Israele lo impedisce. Questa è la verità che Meloni continua a nascondere agli italiani”.