Il gruppo territoriale Montesarchio-Valle Caudina del Movimento Cinque stelle ha inviato al coordinamento regionale un contributo per la definizione del programma elettorale per le prossime elezioni regionali.

Il documento, frutto della collaborazione anche di altri attivisti sanniti, non è stato condiviso dalla coordinatrice provinciale e dagli altri due GT attivi in provincia, Benevento ed Alto Tammaro che però non hanno elaborato proposte autonome. Lo fanno presente in un comunicato stampa gli attivisti del Movimento Cinque Stelle di Montesarchio.

