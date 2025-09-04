‘Forum Cernobbio, lo scenario oggi e domani’: l’Adnkronos in diretta da Villa d’Este

(Adnkronos) – ‘Forum Cernobbio, lo scenario oggi e domani’. L’Adnkronos coprirà il tradizionale evento di Villa d’Este, organizzato da Teha Group, con una produzione multimediale e due finestre live al giorno per seguire in diretta i lavori da Villa d’Este. L’ambizione dichiarata del Forum è quella di offrire alla classe dirigente internazionale e italiana “un’occasione di approfondimento serio e qualificato – supportato da analisi e ricerche – sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le imprese e per i Paesi”.

L’Agenzia affiancherà alla copertura multimediale dell’intero evento, cinque ‘finestre’ in diretta streaming sul sito adnkronos.com e sul canale youtube, con interviste e approfondimenti, il contributo del direttore Davide Desario, dei vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, e degli inviati a Cernobbio.

Venerdì e sabato, l’appuntamento con le dirette è nelle due fasce orarie 11,30-13,00 e 17,30-19,00; domenica dalle 11,00 alle 13,00.

Ecco il programma dell’evento.

Venerdì 5 settembre

– Apertura dei lavori da parte del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in videoconference (aperto ai media).

– Intervento introduttivo di Valerio De Molli (Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti e TEHA Group).

Le sfide globali del futuro e gli impatti sull’economia. Modera Monica Maggioni (Giornalista e Anchor, RAI.TV).