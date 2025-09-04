“Ho appreso che a piazza IV Novembre domenica sera, nello spazio con gli stand enogastronomici è risuonata ‘Faccetta nera’. Si è trattato di un episodio deplorevole, da cui giustamente Coldiretti ha preso immediatamente le distanze e ha intrapreso l’iter di sospensione dell’azienda al centro di questo incredibile episodio”.

Esordisce così il sindaco di Benevento Clemente Mastella rispetto quanto occorso in centro storico domenica sera, e che tante polemiche ha suscitato con Coldiretti che ha immediatamente deplorato l’accaduto e assunto provvedimenti nei confronti dell’azienda coinvolta nella vicenda.

