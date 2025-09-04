Benevento, Tumminello si allena e insegue la prima convocazione

Subito in gruppo, per provare a recuperare in fretta il terreno perso. Dopo essere arrivato in città nel tardo pomeriggio di martedì, Marco Tumminello ieri mattina ha potuto svolgere il primo allenamento agli ordini di Gaetan Auteri. Seduta svolta quasi interamente con la squadra per l’attaccante siciliano che in giallorosso potrebbe confermare il numero di maglia scelto negli ultimi anni, ossia il 93 (l’altro neo arrivato Cantisani ha invece optato per il 29). Tumminello scalpita per essere inserito tra i convocati già per la trasferta di sabato a Casarano, ma anche se ciò dovesse accadere in ogni caso Auteri non lo prenderà in considerazione dal primo minuto e, probabilmente, nemmeno a partita in corso.

