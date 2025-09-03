Il centro? Siamo noi e noi soltanto, perché nel centrosinistra non esiste. Nient’affatto! Ti sbagli, nel campo largo c’è e lo rappresentiamo Noi di centro. Questo, il succo del ping-pong intercorso tra Fulvio Martusciello e Clemente Mastella ieri. Ha iniziato il segretario regionale berlusconiano: “Alle regionali in Campania il centro sarà forte e sarà rappresentato da Forza Italia. A sinistra, invece, il centro non ci sarà. Mi sembra chiaro che il confronto in Campania sarà tra una sinistracentro e un centrodestra. A sinistra, con i numeri dei 5 Stelle e del Pd, il centro non esisterà, mentre nell’altro campo, grazie a Forza Italia, il centro sarà fortemente rappresentato. Questa alleanza con i due partiti di destra consentirà finalmente di dare un buongoverno alla Campania”, ha concluso Fulvio Martusciello.

Affermazioni, però, confutate dal sindaco di Benevento che, nell’annunciare ancora una volta che il suo Movimento sarà in campo con una propria lista, “autonoma e senza contaminazioni”, ha rimarcato pure che Noi di centro ha un’identità forte e un’idea-chiave: essere il riferimento di centro nella coalizione di centro-sinistra e dare una rappresentanza politica chiara ai moderati che sono in questa metà campo. Così, la nota di Clemente Mastella che ha rassicurato gli alleati, in particolare i due partner maggiori Pd e 5 Stelle, che il suo soggetto politico darà lealtà e il bagaglio di consenso che ha sui territori per raggiungere l’obiettivo condiviso della vittoria.

