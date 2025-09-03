Mo: Boccia, ‘va garantita protezione e sicurezza a Flotilla, governo si attivi’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa concreta di pace e di solidarietà con il popolo palestinese. Una iniziativa non violenta, un segnale contro il generale immobilismo occidentale di fronte a quanto sta accadendo a Gaza. Si tratta di un aiuto concreto a chi sta soffrendo Per questo è necessari che il governo si attivi per tutelare chi partecipa. A Global Flottillla va garantita protezione e sicurezza”. Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.