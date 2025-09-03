Mo: Bignami, ‘da M5S censura contro Il Tempo, libertà stampa calpestata’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “L’allontanamento dei giornalisti de Il Tempo dalla conferenza stampa sulla Global Sumud Flotilla organizzata dal Movimento 5 Stelle al Senato rappresenta un episodio gravissimo e senza precedenti. Impedire l’accesso a una testata per evitare domande ‘scomode’ non è soltanto una mancanza di rispetto verso chi svolge il proprio mestiere con rigore, ma è un vero e proprio atto di censura. Il Movimento 5 Stelle deve assumersi la responsabilità di quanto accaduto e spiegare pubblicamente le ragioni di questa esclusione immotivata. Non si può invocare il pluralismo quando si aprono le istituzioni a soggetti contigui a realtà opache e, nello stesso tempo, negarlo a giornalisti che conducono inchieste scomode. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco della libertà di stampa e contro ogni tentativo di imbavagliare l’informazione”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.