Incidente ferroviario nei pressi della stazione ferroviaria di Amorosi-Melizzano, lungo la linea Benevento-Casertana. Qui si è verificato il deragliamento del treno regionale 23398, in servizio da Benevento verso Caserta. Il convoglio avrebbe urtato un carrello utilizzato per lavori di manutenzione, il quale, mentre operava su un binario non in esercizio, avrebbe perso l’equilibrio, invadendo parzialmente il binario di transito. Proprio in quell’istante stava sopraggiungendo il treno regionale 23398, che ha impattato contro parte del carrello, deragliando e terminando la corsa contro una palizzata della trazione elettrica.

“Riteniamo che solo grazie alla pronta attivazione della frenatura rapida da parte del macchinista sia stato possibile evitare conseguenze più gravi. Scattato l’allarme, sul posto intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polfer, ambulanze e i tecnici di Rfi, impegnati a garantire il ripristino della piena funzionalità della linea. Interrotta la circolazione lungo la tratta”, così la Filt Cgil con il segretario regionale Angelo Lustro e il segretario Avellino Benevento, Giuseppe Anzalone. Da verificare con l’inchiesta immediatamente scattata le effettive cause del sinistro, ma una certezza emerge fin da subito: la professionalità del macchinista ha evitato il peggio. Dei trenta passeggeri a bordo, solo per alcuni lievi ferite, evitata la tragedia.