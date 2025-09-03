Governo: Silli (Nm) resta sottosegretario, ‘via da Farnesina solo se eventuali incompatibilità’**

Roma, 3 set. (Adnkronos) – Giorgio Silli resta sottosegretario agli Esteri, a meno che non sorgano eventuali incompatibilità con il suo nuovo ruolo all’Iila, l’organizzazione Internazionale Italo-Latina Americana, dopo l’elezione per acclamazione a segretario generale, incarico che ricoprirà a partire da gennaio 2026. Quindi non sono alle viste dimissioni dall’esecutivo, come ventilato in una nota di Noi Moderati nella quale il coordinatore Saverio Romano parlava di “ruolo di grande prestigio, che però è incompatibile sia con la sua appartenenza a un partito politico, sia con l’attuale incarico istituzionale di Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”. Replica Silli interpellato dall’Adnkronos: “Proprio in questo momento sono alla Farnesina al lavoro, lavoro che continuo a fare con grande dedizione. E’ mia intenzione continuare a farlo almeno fino a quando non dovessero presentarsi eventuali condizioni di incompatibilità”.