Dopo Biella anche a Benevento scoppia un caso ‘Faccetta nera’.

E’ stata Radio Città Benevento, attraverso il suo canale Facebook, a diffondere un video subito diventato virale: durante un evento organizzato da Coldiretti, in piazza IV Novembre, a due passi dalla Prefettura, è partita la riproduzione del brano simbolo della propaganda fascista.

L’associazione dei coltivatori è finita nella bufera e si è subito difesa: “Non appena ci si è resi conto dell’accaduto, i presenti sono intervenuti tempestivamente interrompendo immediatamente la diffusione dell’audio. Coldiretti Benevento ribadisce la propria estraneità a quanto accaduto e sottolinea che simili contenuti non rispecchiano in alcun modo i valori e i principi dell’organizzazione”, così Coldiretti Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia