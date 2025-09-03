Emilio Fede: Biancofiore, ‘grande risultato successo Tg4’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Tra i tanti meriti che ha avuto nella sua lunghissima carriera giornalistica, dapprima come inviato di guerra e poi volto popolare e grande anchorman del Tg1, che condusse con signorilità e assoluta capacità di ‘bucare’ il video, Emilio Fede ebbe quello di aver saputo fidelizzare circa un milione di telespettatori a sera inchiodati davanti al suo Tg4. Un grande risultato professionale di cui gli va dato particolare riconoscimento e un successo che durò circa vent’anni, nonostante potesse contare solo su una piccolissima redazione, dove Fede era direttore, conduttore, autore e perché no anche, a suo modo, intrattenitore. Il suo non era infatti un tg tradizionale ma un misto di notiziario, di show e talk show insieme, in cui Fede era assoluto mattatore tra i suoi ospiti”. Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

“Berlusconi, che aveva compreso il talento portandolo a Mediaset, gli ha voluto tantissimo bene anche nei momenti più difficili e complicati di Fede. Lo ricordiamo oggi che non c’è più -conclude- con il dovuto rispetto e ci stringiamo al dolore delle figlie, dei familiari e dei tanti amici”.