“È inaccettabile che un paese come il nostro, che vive soprattutto di turismo e ospita decine di eventi ogni anno, sia privo di un servizio essenziale come il bancomat. Sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale si attivasse per trovare un istituto bancario disponibile a installare una postazione automatica nel centro del paese”. Questa la segnalazione di un cittadino di Cusano Mutri, stanco del perdurare di un disservizio grave che crea disagio sia ai residenti, sia ai visitatori. L’impossibilità di prelevare contante, va da sé, fa male all’economia di un paese a vocazione turistica qual è Cusano.

Dopo la chiusura della filiale della Banca Popolare di Milano, tre anni fa, il paese è rimasto senza sportello bancomat, costringendo i correntisti a raggiungere Guardia Sanframondi o altri comuni limitrofi per effettuare prelievi e operazioni bancarie.

