Cina: S.Craxi, ‘D’Alema uomo dell’Est non ha resistito a richiamo della foresta’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Che Massimo D’Alema fosse un uomo dell’Est lo sapevano pure i sassi, e che simpatizzasse per il modello sovietico in tempi di Guerra fredda era altresì intuibile. Che camminasse a braccetto coi rappresentanti di Hezbollah è pure questo un fatto acclarato, ma francamente speravamo che l’ex presidente del Consiglio potesse risparmiarci ulteriori scivoloni e imbarazzi. Non c’è però mai limite al peggio. Vederlo sfilare oggi tra le vie di Pechino, immaginarlo mentre (quasi certamente) si accarezza il baffo e si spella le mani davanti a Xi Jinping, Putin e Kim JongUn, in quello che a tutti gli effetti è stato il battesimo ufficiale di un nuovo assetto geopolitico alternativo all’Occidente, ai suoi princìpi e valori, con tanto di esibizione muscolare nei toni e nelle forme, indigna ma non sorprende. La parabola di D’Alema è infatti quella tipica dell’uomo di sinistra che ha vissuto la sua vita politica mentendo, e che alla fine non ha saputo resistere al richiamo della foresta”. Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.