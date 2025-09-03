Cina: Montaruli, ‘Schlein condanni partecipazione D’Alema a parata a Pechino’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “La partecipazione di Massimo D’Alema, un ex presidente del consiglio italiano a una parata militare con la quale Cina, Korea e Russia di fatto minacciano l’ordine mondiale e sfidano l’Occidente e i valori su cui si fonda è gravissimo. È necessario, indefettibile e indispensabile che Elly Schlein e la sinistra che lei rappresenta intervengano senza ritardo per condannare questa immagine che fa rabbrividire. Non si tratta di un attacco politico. Si tratta di una presa di posizione dovuta da parte di qualunque italiano contro una partecipazione che desta vergogna e indignazione”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli.