Ora testa al campo, là dove il Benevento vuole confermare le proprie ambizioni certificate da un mercato mai visto, con ben 33 operazioni tra entrate e uscite e soprattutto colpi a effetto che hanno alzato il tasso tecnico dell’organico a disposizione di Auteri. L’ultimo è stato Marco Tumminello che non ha ancora fatto in tempo a svolgere il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Il nuovo attaccante della Strega è arrivato in città ieri pomeriggio, a seduta conclusa, e da questa mattina sarà in campo per iniziare a lavorare agli ordini del tecnico siracusano e dei suoi collaboratori. Chiamati a valutarne attentamente lo stato fisico, per capire se potrà o meno essere arruolabile per Casarano. Dal punto di vista regolamentare non c’è nulla che lo impedisca: in teoria, Tumminello potrebbe essere utilizzabile già sabato sera. C’è però l’incognita legata alla tenuta atletica e a una condizione ancora precaria, alla luce dell’intervento chirurgico di ernia inguinale a cui si è sottoposto alla fine di luglio, cosa che ha finito inevitabilmente per condizionarne la preparazione. Probabile, dunque, che almeno inizialmente non venga preso in considerazione, ma dipenderà tutto dai riscontri del campo. Dove si è già visto l’altro volto nuovo, Raffaele Cantisani che si è allenato regolarmente con il gruppo.

