Nel Sannio si aggrava l’impoverimento dei camici bianchi, non solo nella rete territoriale ma anche per i poliambulatori. Un problema non da poco per le attività dell’Asl.
Particolarmente pesante l’impatto del prepensionamento – per attività usurante – di un medico del 118: in questo modo sale a undici il numero di professionisti che mancano all’appello.
E ancora, ai saluti tre medici di medicina generale, in città, ma soprattutto nel comprensorio fortorino e valle Telesina, due aree già alle prese con specifiche problematiche; lascia infine un addetto di ambulatorio.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia