Il presidio Psaut di San Bartolomeo è di nuovo senza medico a bordo dell’ambulanza 118. Una situazione che viene censurata duramente dai referenti delle associazioni del territorio, che hanno inviato una nota per denunciare l’accaduto.

Così Nicola Boccalone di Cittadinanza attiva, Maria Rosaria Oropallo di Movimento Civico per l’Ospedale di Sant’Agata, Alfredo Lavorgna di Salute e Territorio, Attilio Petrillo di Rete Uccp San Giorgio del Sannio, Mario Domenico Rossi di AVO BN, Amedeo Ceniccola di SannioCuore, Domenico De Blasio di SPI CGIL Valle Telesina, Pino Fusco di No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano, e Angelo Piazza di Comitato SOS Sanità Valle Vitulanese scrivono di aver chiesto un incontro urgente con il Direttore Generale dell’ASL di Benevento.

