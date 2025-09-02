Usa: Trump, ‘voci su mia salute sono fake news’

Washington, 2 set. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato come “fake news” le voci che circolavano sui social media da giorni riguardo la sua salute, durante una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca.

“Non me ne sono accorto”, ha detto il repubblicano 79enne quando un giornalista gli ha riferito delle diffuse speculazioni sui social network, tra cui X, secondo cui le sue condizioni di salute erano precarie, con alcuni utenti che addirittura ipotizzavano la sua morte, dopo diversi giorni in cui non si era presentato ai media. “Sono fake news”, ha aggiunto.