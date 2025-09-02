Risolvere le residue criticità operative e garantire dignità e comfort ai pendolari che muovono più o meno quotidianamente lungo la duplice direzione Benevento-Roma. Senza aggiungersi inconvenienti a disagi. È questo il senso di una nuova missiva sottoscritta a quattro mani dal Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera e dal collega di partito, deputato Marco Cerreto, ed indirizzata ai vertici Rfi e Trenitalia, a Regione Campania e ad Autorità per i trasporti. Cuore della questione la situazione dei viaggiatori abbonati alla tratta AV Benevento-Roma (e ritorno) che, causa lavori infrastrutturali previsti sulla rete ferrata, tra il 15 ed il 27 Settembre, non potranno più salire a bordo del treno nel Capoluogo sannita, per recarsi in Capitale (medesimo discorso nella rotta inversa), ma dovranno recarsi a Caserta fruendo di un servizio bus che sarà messo a disposizione dal gestore.

