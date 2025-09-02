Ripresa didattica con allievi anticipata per diversi istituti scolastici cittadini, dove le lezioni riprenderanno prima rispetto la data generale predisposta dal calendario regionale per il 15 settembre con termine il 6 giugno (tranne che per i poli infanzia dove si concluderanno il 30 giugno). Si riprende la didattica l’11 settembre per il Liceo Scientifico “Rummo”; per l’Iti G.B. Lucarelli; tra 11 e 13 settembre per le diverse sedi dell’Istituto “Galilei Vetrone”; ripresa l’11 settembre anche per l’Istituto Superiore “Alberti” e l’annesso Liceo Artistico.
