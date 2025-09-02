L’opposizione ha parlato di un collaudo effettuato senza rilievi da parte del Comune, interrogandosi sui motivi del mancato pagamento alla ditta che si è occupata dei lavori alle fogne, alla base di un un nuovo contenzioso per il Comune. La replica della maggioranza: le affermazioni sul collaudo – a quanto pare non eseguito – sono fuorvianti; e la ditta, la Ipam, ha chiesto interessi moratori non dovuti. Tema accessorio di questo ennesimo dibattito, i professionisti locali non tenuti in considerazione quando vengono assegnati incarichi legali: per la minoranza vengono costantemente ignorati, mentre la squadra Ricci ha rinfacciato al capogruppo Bocchino di aver fatto altrettanto nella precedente gestione amministrativa.

